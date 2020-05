NFL permite reapertura de instalaciones a partir del martes

Los equipos de la NFL pueden comenzar la reapertura de sus instalaciones el martes, si los gobiernos estatales y locales lo permiten.

Un memorándum enviado el viernes a los 32 equipos por el comisionado Roger Goodell y obtenido por The Associated Press enfatiza que los clubes deben actuar “en cumplimiento de cualquier requisito adicional de seguridad pública en su jurisdicción”.

Asimismo, deben “haber implementado los protocolos desarrollados” por el jefe médico de la liga, Allen Sills, los cuales fueron distribuidos a todos los equipos el 6 de mayo, indicó Goodell.

Las instalaciones están cerradas desde finales de marzo, debido a la pandemia de coronavirus.

Cada equipo estaba obligado a presentar esta semana ante la liga un plan de reapertura de sus instalaciones de entrenamiento.

“Los clubes incapaces de cumplir estos criterios al 19 de mayo pueden reabrir sus instalaciones en la fecha más próxima, posterior al momento en que los hayan cumplido”, explicó Goodell.

Commissioner Goodell sent this memo to teams today about reopening their facilities: pic.twitter.com/037uKybDNV

— Adam Schefter (@AdamSchefter) May 15, 2020