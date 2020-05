"Hoy en día nadie querría jugar con Michael Jordan": Channing Frye

La exitosa serie de Michael Jordan, The Last Dance, continúa dando de qué hablar. Los aficionados al basquetbol se han deleitado con cada capítulo, pues éstos muestran gran parte de la vida personal y profesional del ex jugador de la NBA, quien es considerado el mejor de todos los tiempos, etiqueta que Channing Frye, sin duda, le quitaría, para ponérsela a LeBron James.

Channing Frye, quien fue compañero de LeBron y campeones en la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, aseguró que en la actualidad ningún jugador aceptaría estar con Michael Jordan en el mismo equipo, ya que "su único trabajo era anotar".

"Michael Jordan sólo tenía un trabajo, que era anotar. Y eso lo hizo a un ritmo asombroso. Pero no creo que su forma de ganar pudiese trasladarse a hoy en día. Los jugadores no querrían jugar con él", mencionó el ex basquetbolista en el podcast Talkin Blazers de la NBC.

"¿Michael Jordan anotaría hoy 50 puntos?.. No, no lo haría. Todos les harían un doble marcaje. Él es increíble, pero su trabajo en el equipo era anotar, ¿verdad?. Contó con uno de los primeros equipo con dos 'tweeners' (jugadores de talla capaces de jugar en varias posiciones) como Dennis Rodman y Scottie Pippen. Rodman y Pippen… y podemos apuntar a Toni Kukoc y a Ron Harper, que no recibieron el crédito suficiente", añadió.

El ex deportista no dejó pasar la oportunidad de mencionar que, a su consideración, MJ no es el mejor de todos los tiempos, sino LeBron James. "Nunca tuve a Michael Jordan como mi mejor jugador de todos los tiempos. Me gusta argumentar que LeBron es el mejor de todos los tiempos".

