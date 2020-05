'Chaquito' Giménez prefiere a México sobre Argentina

Luego de darse a conocer que el seleccionador sub-20 de Argentina, Fernando Batista, tiene intenciones de convocar al delantero de Cruz Azul Santiago Giménez, el hijo del “Chaco” Giménez, este dijo que se siente más identificado con México.

"Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la Selección Mexicana si se presenta la ocasión", dijo en una entrevista con la agencia EFE.

Por otra parte, "Chaquito" aseguró que su buen paso en el torneo Clausura 2020 lo debe a la confianza recibida por el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

"Lo más importante es que percibo la confianza; que el técnico respalde siempre es algo básico, de ahí que me sienta suelto y contento en la cancha y el equipo se vea confiado", señaló.

