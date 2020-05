Pagan medio millón de dólares por tenis de Michael Jordan

Un par de tenis firmados por Michael Jordan, que usó durante su temporada de novato 1984-85 con los Bulls de Chicago, fueron vendidas este domingo por Sotheby's en 560 mil dólares, un récord de todos los tiempos para unos tenis deportivos.

Las zapatillas, propiedad del famoso coleccionista Jordy Geller, rompieron la marca establecida de un prototipo original de los primeros zapatos de Nike dados a los corredores de la Universidad de Oregón por el cofundador de Nike y entrenador de Oregón Bill Bowerman.

.@shoezeum’s auction for a pair of Michael Jordan’s game-worn and signed 1985 Air Jordan 1s just sold for $560,000! pic.twitter.com/XgJ6Jo3hvJ

— The Supreme Saint (@TheSupremeSaint) May 17, 2020