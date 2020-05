'Iba a ir a jugar a España pero por el Covid-19 no se pudo': Moisés Andriassi

La temporada 2019-20 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) fue muy importante para el joven mexicano Moisés Andriassi que gracias a su buen juego con los Capitanes de la Ciudad de México, se ganó el premio al Novato del Año.

Al finalizar la campaña, su intención era seguir mejorando su forma de juego, y para eso tenía planeado salir de viaje a España, pero el Covid-19 lo impidió.

“Este problema (del coronavirus) no afectó en la liga en general pero en cuanto a los jugadores si porque terminando muchos se van a Chihuahua, otros a Cibacopa, otros a la liga de Puerto Rico. En mi caso me iba a ir a España, a un equipo que se llama Estudiantes que juega en la Liga Española de Baloncesto (LEB) de plata. Iba a estar entrenando cinco meses y después regresar a la Ciudad de México, pero con este problema no se hizo este año”, se resignó Moi.

-¿Cuál era la intención de viajar y cómo hiciste ese contacto?

“La oportunidad surgió por el coach Ramón Díaz, por los contactos que tiene. Me presentó a una persona que se llama Pedro Zurita que es el que me pudo contactar desde España. Quería ir allá porque me gustaría mejorar mi juego en general pero un poco más mi aspecto físico y la defensa”.

-¿Entonces que estás haciendo, entrenas por tu cuenta?

“Estar en familia, entrenando un poco, haciendo lo que se puede, ateniéndonos a las medidas por el coronavirus. Le recomiendo a la gente que se mantengan activos, es diferente a ir a entrenar o a un gimnasio pero hay que ser conscientes y mantenernos activos haciendo lo que se pueda en casa. Cuido la alimentación porque no estamos quemando tantas calorías como si estuviéramos entrenando normal. Ese es un tema muy importante, cuidarse de no comer tanta chuchería".

-¿Cómo te sentiste en tu primera temporada como profesional con Capitanes?

“Bien, creo que fui de menos a más, ustedes lo vivieron, desde el primer partido hasta los últimos de playoffs. Vieron mi crecimiento de mi primer partido contra Astros a poder jugar los playoffs contra Aguacateros jugando minutos importantes. Creo que la confianza que me dio todo el club de Capitanes fue muy importante para mi primer temporada. Estoy agradecido con ellos por la confianza que me dieron y en especial con Ramón (Díaz) porque él fue el que me puso los minutos en cancha y creyó en mí. Cada día le aprendí algo nuevo y le agradezco la confianza, eso es algo muy importante que siempre se lo voy a agradecer. Estos seis meses que estuve en Capitanes aprendí mucho más que en los cuatro años de universidad”.

¿Cómo te trataron al interior del club, porque dentro hay muchos jugadores de jerarquía y experiencia?

"Soy fan de Kobe Bryant ciento por ciento, siempre lo he seguido porque es alguien muy querido, por otro lado siento que LeBron James es un jugador más completo que Jordan", Moisés Andriassi

“Muy bien. Yo lo veo como un trabajo, estás ahí, te pagan y estás representando a una institución muy grande como Capitanes. Hay que ir y hacer tu chamba, ser responsable. Cualquier cosa que me decían, estuviera bien o mal, me quedaba callado y aceptaba”.

Andriassi apenas tiene 20 años. / Capitanes CDMX

¿Hasta dónde te gustaría llegar en esto del baloncesto?

“Creo que todos tienen ese sueño de ir a la NBA, pero a mi también me gustaría jugar en la Eucoropa, la Euroliga, como lo han hecho otros como Gustavo Ayón, Paco Cruz, Paul Stoll. Eso puede ser algo más realista hacia mi”.

¿Te gustaría pertenecer al plantel de Capitanes que se va a integrar a la NBA G-League?

“Si me toca será un reto y lo tomaré con mucho gusto y amor a esa playera. Me hace mucha ilusión estar en la G-League”.

