Tengo resentimiento: Alan Pulido sobre Tigres

La novela que se vivió entre Tigres y Alan Pulido, dejó resentido al jugador del Sporting de Kansas City, pues confesó que le hubiera gustado ser ídolo en los felinos.

“Tigres es un gran equipo que tiene todo mi cariño. Era un equipo que yo amaba, y cuando lo digo así, es porque pasaron ciertas cosas. Nunca me esperaba que me pudieran hacer algo de lo que pasó".

"No quería salir, ya estaba siendo un referente del equipo, pero bueno, quisieron frenar mi sueño, interrumpir las decisiones y es por eso que tengo un resentimiento. Yo había crecido ahí y quería ser un ídolo de la afición", comentó para ESPN.

Sin embargo, el tamaulipeco logró cumplir su sueño de jugar en Europa, lo que le trajo problemas con el equipo de Tigres, mismos que no finalizaron del todo bien.

“Al final logré cumplir mi sueño, logré jugar en Europa y es por eso que me siento contento de poder haber tomado la decisión; no me arrepiento. Sigo sintiendo cariño por ellos, pero cuando voy allá me abuchean. Siento como ir a un lugar que ya no es mi casa”, mencionó Pulido.

Pulido explicó lo que le ocurrió en el equipo de Tigres ante de ser parte de la Selección mexicana en el Mundial de Brasil.

“Hubo circunstancias. Lo que es verdad es que había documentos muy raros. Mi contrato terminaba en el 2014 y eso lo sabían, porque tuve pláticas con ellos antes de ir al Mundial".

"Hay cosas que yo me las quedo y me las guardo. A final de cuentas logré jugar en el futbol europeo y eso nadie me lo quita. Soy un total agradecido por el club y no tengo nada en contra de ellos”, finalizó.