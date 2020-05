Pippen estaría furioso por cómo fue presentado en el documental de Jordan

El documental ‘The Last Dance’, en el que se relata principalmente la última temporada de Michael Jordan con los Bulls de Chicago, se volvió la sensación; sin embargo, al parecer no todos quedaron contentos con lo mostrado, como Scottie Pippen.

De acuerdo con información de Dave Kaplan, del Kap a So Show de ESPN 1000 Chicago, Pippen no quedó nada contento con la forma en que fue presentado en la serie documental, en especial cuando se quedó en la banca al no recibir el tiro final en el juego 3 de los playoffs de 1994, ante los Knicks, o cuando decidió operarse al inicio de la temporada 1997-1998, en vez de en las vacaciones.

“Estaba tan enojado con Michael y por cómo fue presentado, que le dijeran egoísta, esto y otro. Está furioso de haber participado y no sabía en lo que se estaba metiendo”, dijo Kaplan el miércoles.

"Uno de sus amigos me dijo ayer: ‘es uno de los mejores 21 jugadores de la historia, según ESPN. Y faltando 7 minutos del último capítulo del documental, todo era la migraña, la cirugía, Michael le dice egoísta, su contrato… todo lo mostrado sobre él es negativo. Está más que furioso’”, contó.

Scottie al igual que muchos ex jugadores de los Bulls creen que el documental lo hace ver mal. "Pippen sintió que hasta los últimos minutos del Juego 6 ante Utah, era 'ataca a Scottie, ataca a Scottie’. Muchos ex compañeros sienten que el documental hace ver mal a Scottie”, agregó Kaplan.

Pippen no es el primer que se molesta con ‘The Last Dance’. Horace Grant también se molestó al ser señalado como el soplón para el libro ‘Jordan Rules’, lo que niega rotundamente.

