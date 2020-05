Tom Brady tendrá su propio documental en 2021

Tom Brady, ganador de seis anillos de Super Bowl, anunció en redes sociales que contará con su propio documental en 2021.

Denuncian a Ana Guevara por delito de extorsión

De no celebrarse en 2021, ¿los Juegos Olímpicos podrían cancelarse?

El documental llevará por nombre ‘Man in the Arena’ y será transmitido por ESPN. El nuevo mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay explicó que tomó el nombre de un discurso de Theodore Roosevelt, ex presidente de EU, que estaba pintado en una de las paredes de l aUniversidad de Michigan, su alma mater.

“Es un recordatorio contantes de ignorar el ruido, apretar la correa de mi barbilla y luchar con todo lo que se me atraviese en el camino”, comentó.

I have quoted Theodore Roosevelt’s “Man in the Arena” speech since I saw it painted on our weight room wall at UM in 1995. It’s a constant reminder to ignore the noise, buckle my chinstrap, and battle through whatever comes my way.

Coming 2021 on @espn! pic.twitter.com/nm9SdFYB7D

— Tom Brady (@TomBrady) May 21, 2020