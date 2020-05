Considera Pizarro que afición albiazul fue injusta

Para Rodolfo Pizarro el trato de los aficionados para con algunos jugadores de Rayados es injusta, y así lo sintió el año y medio que estuvo con el Monterrey.

Mencionó que los hinchas de Rayados viven en dos polos, o son muy fieles o de plano no lo son, por lo que muchos presionan a la mayoría de los jugadores.

También te puede interesar: Jonathan González interesa al Celta de Vigo

"Siempre ha sido medio injusta conmigo porque la realidad es que yo costé mucho dinero al club, entonces sí, al ver que Monterrey pagó 15 millones de dólares por mí ellos esperan que yo hiciera tres goles, que meta dos de chilena", comentó al youtuber Zabalive.

Agregó que el precio que pagó Rayados no fue pactado por él, por lo que la afición debe ser paciente. Además consideró que Maxi Meza atraviesa por una situación similar.

"Yo no puse el precio por mí, es lo que pagaron por mí, no es mi culpa, es como Maxi Meza que le pasa lo mismo que a mí, mucha afición no lo quiere porque esperan que haga más. Mucha afición no es paciente y en el primer partido quieren que hagas todo", dijo.

Agregó que a pesar de las presiones de la tribuna, disfrutó mucho el ser parte de los Rayados, a quienes les tiene un gran cariño.

"Un sector de la afición del Monterrey ha sido injusta con, de los 23 jugadores del plantel, con 22 o 21. Ellos viven los dos extremos, son muy fieles o de plano no".

"Yo estoy contento con la afición, estoy contento con mi paso por Monterrey y al final hice las cosas bien, estuve un año y medio y gané dos títulos. Aparte Monterrey tenía mucho sin ganar algo importante. Me voy contento y a la afición le tengo cariño a ellos porque sé que hay muchos que igual estuvieron contentos conmigo", mencionó.