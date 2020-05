Ex compañero de Jordan lo amenazó con romperle las piernas

Muchas inconformidades quedaron tras la culminación de la serie “The Last Dance” sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls. Y es que en la misma se dejó ver el “lado oscuro” de MJ quien gustaba de “bullear” a sus compañeros, uno de ellos, Bill Cartwright.

Cuando el centro llegó a los Toros procedente de los New York Knicks, Jordan ordenó a otros miembros del equipo que no le pasaran el balón, algo que irritó mucho a Bill y amenazó con “romperle las piernas”.

“Mira, no me gustan las cosas que te he escuchado decir sobre mí, ni que les digas a los chicos que no me pasen el balón. Si vuelves a hacer algo así nunca volverás a jugar al baloncesto porque te romperé las dos piernas”, récordó sus palabras Cartwright.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos mejoró, prueba de ello es que juntos ganaron los primeros tres títulos de los Bulls a principios de los años 90.

"The Last Dance" ha detallado algunos de los conflictos que tuvo Jordan durante su carrera, pues en algunos de los capítulos han salido a la luz detalles de los conflictos con Isiah Thomas, Charles Barkley, Jerry Krause y Steve Kerr.

