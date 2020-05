George Russell gana el GP virtual de Mónaco; Esteban Gutiérrez termina segundo

George Russell ganó el domingo por amplio margen la edición virtual del Gran Premio de Mónaco, en el día que la icónica carrera de la Fórmula 1 debió disputarse.

El piloto británico de 22 años, que compite con la escudería Williams de la F1, superó por 39 segundos a su escolta inmediato, el mexicano Esteban Gutiérrez, piloto de reserva de Mercedes.

VAMOOOSSSS 👏👏 P2 and a best-ever finish in a #VirtualGP for @EstebanGtz!! 🥈

What a crazy race, guys 😅… Monaco delivers again! 🙌 #RaceAtHome pic.twitter.com/h391zr891I

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 24, 2020