Tom Brady realiza espectacular tiro en torneo de caridad

Tom Brady demostró que es un atleta completo al realizar un gran tiro durante The Match: Champions for Charity, torneo de golf en el que el mariscal de campo está participando con Tiger Wodds, Peyton Manning y Phil Mickelson para recaudar 10 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.

América presenta su nuevo jersey de visitante

Afición del Morelia se manifiesta por posible mudanza del equipo

El quarterback de Tampa Bay no tuvo un buen inicio pero en el hoyo 7 hizo un espectacular eagle en el tercer tiro, para embocar la pelota, en un Par 5.

Con ese tiro Brady sorprendió a los comentaristas y se ganó las felicitaciones de Woods, Mickelson y Manning.

Sin embargo, Tom también sufrió un momento bochornoso ya que al agacharse en una ocasión por la pelota, se le rompió el pantalón.

Tom Brady sinks it from the fairway then splits his pants taking the ball out of the cup 😂😂😂 pic.twitter.com/fx97FYEwzp

— Rob Lowder (@Rob_Lowder) May 24, 2020