LeBron James condena reciente brutalidad policiaca contra afroamericano

Un video que se viralizó de inmediato en las redes sociales donde se aprecia como un policía tiene su rodilla sobre el cuello de un hombre afroamericano identificado como George Floyd ha causado gran indignación mundial.

"I CAN'T BREATHE": Video shows George Floyd, a black man that police say was a possible "forgery" suspect, pleading with Minneapolis cops for air as they press a knee into his neck. Floyd loses consciousness and later dies.

Click here for the full video: https://t.co/gD3hBFhbgL pic.twitter.com/h5SabBHR7M

— CBS News (@CBSNews) May 26, 2020