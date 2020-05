Estadio de Miami Dolphins se transforma en autocinema

En medio de la pandemia de coronaviurs, los Dolphins de Miami han transformado su estadio en un autocine.

El equipo de la NFL anunció sus planes para permitir que hasta 230 vehículos ingresen en las instalaciones, a fin de que sus ocupantes vean películas. Además, un nuevo teatro al aire libe en la explanada del estadio permitirá que se congreguen grupos pequeños.

Esos grupos podrán participar por ejemplo en ceremonias sencillas de graduación. En cuanto al autocine, exhibirá desde películas clásicas hasta algunos partidos destacados de los Dolphins.

En todos los eventos, se vigilará que los asistentes guarden una distancia prudente entre sí, recalcó el equipo.

“Hemos dedicado varias semanas a planificar esto, para ser capaces de proporcionar a la gente una opción segura a fin de que salga y disfrute películas, contenido clásico de los Dolphins o conciertos, y para que celebre a los graduados de 2020”, dijo el director general del equipo, Tom Garfinkel, mediante un comunicado difundido el martes.

We are excited to announce an open-air and drive-in theater that will showcase classic @MiamiDolphins content, classic films, host commencement ceremonies and more.

These experiences will stay in accordance with social distance policies.

Learn More > https://t.co/t74rrtp2La pic.twitter.com/goYvQ0KXKq

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) May 26, 2020