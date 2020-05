Pulido prefiere jugar en Rayados que América

Alan Pulido, ex jugador de Tigres, dijo que si tuviera que elegir entre Rayados o América, preferiría militar en el equipo albiazul.

También te puede interesar: Sale Hugo González de Necaxa, reportará con Rayados

Mencionó que por lo que ha vivido en Chivas, sería una traición jugar en el América, pues ya no tiene la misma conexión con la afición felina.

"(Prefiero jugar en) Monterrey porque ya conozco la ciudad y ahí está más cerca mi familia, es un gran club con una buena afición, en Tigres ya me abuchean cuando voy al estadio".

"Y aparte por lo que he hecho en Chivas, como la gente me ve, el ir al América sería una traición hacia el club, la gente me vería diferente, por eso no iría al América", mencionó a TUDN.

Aunque Pulido salió de la cantera de Tigres, ha logrado consagrarse con las Chivas en donde disputó 116 partidos y anotó 41 goles.

En el Apertura 2019 fue campeón de goleo, además ganó un título de Liga contra Tigres, una Copa y una Concachampions.