Se arma bronca entre Mike Tyson y Chris Jericho

La rivalidad entre el ex campeón mundial de los pesos completos Mike Tyson y el ex miembro de WWE Chris Jericho volvió a encenderse con una bronca que se suscitó en AEW (All Elite Wrestling) Dynamite.

Hace unos días Tyson y Vitor Belfort asistieron a la función “Double or Nothing” de AEW y ahí el ex peleador de UFC dejó entrever que ambos estarían dispuestos a luchar en la promoción.

Keep @miketyson away from me Khan. I still haven’t forgotten January 11, 2010….and I never will. https://t.co/UtVcjhEFAj

Pero en la empresa está Chris Jericho, quien en el pasado enfrentó a Tyson en WWE y todavía no olvida el golpe a traición que le propinó exactamente el 11 de enero de 2010.

Esta noche Jericho tomó el micrófono y dijo que quería la cabeza de “Iron” Mike. De repente Tyson apareció en escena acompañado por Rashad Evans, Henry Cejudo y el propio Vitor Belfort para encararse con Jericho.

Luego de dedicarse algunas palabras, Tyson se enfureció, se rompió la camiseta y comenzó la tremenda brionca en el ring. Mira el video:

.@IAmJericho wanted @MikeTyson. He got him AND @vitorbelfort AND @HenryCejudo AND A WHOLE LOTTA TROUBLE 😱 #AEWDynamite pic.twitter.com/iqvEnqx9Nb

— All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) May 28, 2020