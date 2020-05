Vanessa Zambotti se declara libre de coronavirus

La judoca retirada y medallista en los Juegos Panamericanos, Vanessa Zambotti, confirmó que ha superado el Covid-19, el nuevo brote de coronavirus del que enfermó hace algunas semanas.

La Premier League acuerda regreso de entrenamientos grupales

Lionel Messi rompe el silencio tras la pandemia por el coronavirus

"Después de cuatro exámenes estoy sin Covid-19", fue el tuit con el que informó la atleta mexicana. La ex judoca enfermó a mediados de abril.

Ya después de 4 exámenes ya estoy sin covid 19 ehhhh pic.twitter.com/nyqSRLfhpt — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) May 26, 2020

En ese momento dijo que se encontraba en su casa en cuarentena, aunque luego reconocería que pasó los peores días de su vida cuando tuvo la enfermedad.

"Sufrí para respirar, con dolores de pecho muy fuertes. Me tenía que meter a bañar para bajarme la temperatura, me colocaba trapos con un poco de hielo, porque los grados no bajaban. Todo fue horrible, sentir dolor en todo cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Cuando me diagnosticaron, me quedé en casa para evitar contagios", contó en entrevista con El Universal Deportes.

Zambotti lidió dos semanas con los síntomas y posteriormente comenzó a recuperarse. Finalmente a finales de mayo, ya se encuentra recuperada.

TAMBIÉN PUEDES VER