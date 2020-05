Ernesto D'Alessio arremete contra Ana Gabriela Guevara: 'Su gestión ha sido lamentable'

El titular de la Comisión del deporte en la Cámara de diputados, Ernesto D' Alessio arremetió contra la presidenta de la Conade, Ana Gabriela Guevara, y su gestión mientras ha ocupado el cargo.

En entrevista telefónica con TVC Deportes, el funcionario refirió que no existe una guerra sucia contra Guevara, como ella a acusado en distintas ocasiones.

"Es lamentable lo que está ocurriendo en la Conade, la titular dice que es un ataque político, que hay guerra sucia, y yo me pregunto ¿de quién? o ¿para qué? porque no ha tenido una trayectoria que la coloque como adversario directo de la oposición. Yo nunca la he visto destacar como una figura política, o ¿cuál es la causa social por la que ella ha luchado? para ser blanco de falsos señalamientos", señala Vargas Contreras.

Durante la entrevista señaló que Ana Gabriela Guevara ha tenido un desempeño muy lamentable en el puesto que se le confió.

“Necesitamos que comparezca la titular de la Conade, porque no sabemos en dónde quedaron 50 MDP”

La última polémica suscitada en la Conade ocurrió el pasado 21 de mayo cuando la titular de la Comisión y cinco personas más fueron acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR) de posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte, tras exigir cobros por la adjudicación de un contrato a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA) por 16.9 millones de pesos.