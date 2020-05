VIDEO: Ricardo La Volpe recapacita y anuncia que no se ha retirado

Ricardo Antonio La Volpe anunció que no se retira como director técnico y que aún espera una buena oferta para regresar al futbol.

En charla con Félix Fernández, el técnico argentino señaló que "se le cruzaron los cables".

"No, ya me volví medio loquito y se me cruzan los cables. No me he retirado", explicó La Volpe.

Tras 35 años de trayectoria en los banquillos, La Volpe había anunciado su retiro en entrevista con ESPN.

"Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales“, declaró el argentino.

El argentino dejó de ser el entrenador del Club Toluca de la Liga mexicana de fútbol a una fecha de que finalizara el Apertura 2019.

Desde su debut como entrenador en 1984, únicamente pudo conseguir una Liga MX, con Atlante en la campaña 1992-1993 y la Copa Oro 2003 con la Selección mexicana.

