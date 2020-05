Honran memoria del fallecido George Floyd en la Bundesliga

Las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota se trasladaron hasta Alemania donde el atacante francés Marcus Thuram, hijo del legendario Lilian Thuram, rindió un homenaje al fallecido tras haber anotado con su equipo el Borussia Mönchengladbach.

Luego lograr un doblete ante el Union Berlin, Thuram se hincó con la cabeza hacia abajo como una muestra de la lucha contra el racismo.

Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.@borussia_en are now two nil up just before the break.

Watch live now on HD11 📺#beINBundesliga #BMGFCU pic.twitter.com/PZQ4pBs2GP

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 31, 2020