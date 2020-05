Jugador de los Celtics se une a protestas por muerte de George Floyd

El escolta de Boston Celtics, Jaylen Brown, condujo 15 horas en coche para unirse a las manifestaciones en Atlanta contra el racismo, que se han producido como reacción a la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd a manos de un policía en Minneapolis.

"Ser famoso y ser un jugador de la NBA no me excluye de esas conversaciones, en absoluto. En primer lugar, soy un hombre negro y soy miembro de esta comunidad, crecí en esta tierra", señaló en un directo a través de Instagram, desde donde transmitió las protestas de este sábado.

Brown explicó que con esto esperan que la sociedad tome "conciencia". "Estamos creando conciencia sobre algunas de las injusticias que hemos estado viendo. No está bien. Como joven, tienen que escuchar nuestra perspectiva. Nuestras voces necesitan ser escuchadas. Tengo 23 años, no sé todas las respuestas, pero sé cómo se sienten todos", indicó.

Por su parte, el ex jugador Stephen Jackson, amigo personal del fallecido Floyd, también mostró su indignación por lo ocurrido en una comparecencia en la que estuvieron presentes el actor Jamie Foxx y el jugador de Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns. "Sinceramente, no tengo más lágrimas. Ya lloré lo suficiente. Estoy aquí por una razón: por el honor de mi hermano", apuntó.

