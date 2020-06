Jugador NBA JR Smith da paliza a sujeto durante protestas en LA

Durante las protestas en Los Ángeles por la muerte de George Floyd, un individuo fue apaleado por el jugador NBA JR Smith porque supuestamente le rompió un vidrio a su coche.

Smith se unió a las protestas junto a otro jugador, Jordan Clarkson, pero cuando vio al sujeto agrediendo su coche se le fue encima a patadas y golpes, como lo muestra un video que se hizo de inmediato viral en las redes sociales.

This guy broke JR Smith’s windows and JR let him have it pic.twitter.com/0Ap46Zz9ao — NBA Central (@TheNBACentral) May 31, 2020

“Uno de estos niños blancos hijos de puta no sabía a dónde iba y me rompió la venta de mi camioneta. Rompió mi mierda… le perseguí y le metí una buena paliza”, explicó el exjugador de los New York Knicks y Cleveland Cavaliers en otra grabación.

JR Smith: “One of these little MF whiteboys broke my window so i chased him down and whooped his ass” pic.twitter.com/NfyE3BHIxF — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 31, 2020

Smith insistió que lo hizo para darle una lección al vándalo que agredió su vehículo y no por una cuestión de racismo: “No sabía a quién le estaba rompiendo la ventana y se llevó una buena tunda”, indicó luego de que el video fue difundido por TMZ Sports.

