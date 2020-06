Shocker: ‘Aún tengo hambre y experiencia para gustarle al público’

La lucha libre es un deporte de claroscuros, y en el que una lesión te puede alejar de los reflectores. Este escenario afectó a un consentido de la afición como Shocker, a quien una fractura en la mandíbula lo tiene limitado en sus presentaciones sobre los encordados. Pero eso no lo ha separado del mundo del pancracio y busca mantenerse vigente ante la afición.

¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid-19 a la lucha libre?

— A la mayoría de los elementos nos quitó nuestra principal fuente de ingresos y sobre todo nos quitó la oportunidad de entrenar constantemente. Como luchador no necesitas ir al gimnasio a diario, pero sí necesitas hacer ejercicio en un cuadrilátero con tus compañeros. Esa rutina que se tiene con el rival, los movimientos y las llaves, se pierde si no la practicas. A veces quiero echar una maroma o que me azoten, pero en casa no hay el espacio.

Tras la lesión sufrida en 2017, ¿cómo ha avanzado la recuperación?

— Esta cuarentena me afectó, ya que tenía programada una operación el 16 de abril, pero con la contingencia tuvo que ser reprogramada, ya que sólo atienden casos de urgencia y lo mío es algo estético. Por momentos aún sufro de dolor, por lo que me urge que se realice esa operación para poder seguir entrenando al 100%.

Cuando regrese la actividad, ¿cuáles son los objetivos del 1000% guapo?

— A corto plazo es mantener mi negocio de tacos, El Taco-Shock, que se ubica en la Arena México, que ahorita sólo tenemos el servicio para llevar. Con eso estamos tratando de generar un poco de economía para los empleados y para mí. También estoy presente en redes sociales, con los Tik-Toks y mi canal de YouTube. Aunque la lucha libre es mi vida, no me quedan muchos años de carrera, unos cinco o 10 años como máximo, por eso estoy buscando otras alternativas de trabajo, y tener un retiro de la lucha mucho más digno.

¿Cuál es el rival que Shocker tiene en la mira en el CMLL?

— Aunque me gusta enfrentarme a todos, Diamante Azul es con el que tengo viejas rencillas desde antes de la lesión. En nuestro último mano a mano, en la Arena Coliseo, nos dimos con todo y me gustaría retomar esa rivalidad. Es joven, fuerte, y tengo que reconocer su técnica y calidad, pero yo tengo experiencia y sobre todo hambre de seguir vigente entre el público. Soy lo que soy, no por guapo, sino por las aptitudes que Dios me dio.

¿Cómo se siente la lucha libre sin el público?

— No se siente igual, es como un entrenamiento. Como medida de regreso a la nueva normalidad está bien para mantener la práctica con los compañeros y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero el público es el que te motiva, es el que provoca que des un extra que te ayuda a ser mejor. Va a ser difícil regresar pero no hay nada imposible. Ahora el reto será realizar un buen espectáculo aunque no haya aficionados en él.

¿Qué tan complicado es mantenerse en forma en la cuarentena?

— Hay muchas formas de ejercitarnos en casa. Ahora todas las plataformas de Internet te muestran rutinas de cualquier tipo y para cualquier nivel. Lo más complicado es que al estar en casa y con mi madre, pues aún me trata como niño y no me permite mantener una dieta estricta. Llevar un régimen alimenticio es caro y con esta situación en la que no se está generando, es difícil mantenerlo.

¿Cuáles son las recomendaciones que darías para que el público se mantenga sano?

— Lo importante es evitar el sedentarismo. Aunque sea difícil, evitar estar sentado tantas horas, hay que comer a nuestras horas, evitar las frituras, caminar aunque sea por los pasillos de la casa, no estar viendo televisión todo el día y sobre todo aprovechar a la familia.

