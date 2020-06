Morelia deberá pagar más de un millón de pesos para cambiar de nombre y sede

Ahora que Monarcas Morelia hizo oficial su solicitud de cambio de sede a Mazatlán, estos son los requisitos que deberá de cumplir para lograr el permiso de la Liga.

Además de los trámites administrativos, el club deberá pagar un total de 1.4 millones de pesos, por modificar el nombre del equipo y el cambio de estadio.

Por el cambio de sede hay que pagar 145 mil UDIS, Unidades de inversión, que son alrededor de 930 mil pesos. Por el de nombre 73 mil UDIS, 468 mil pesos.

En el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, se señala lo siguiente.

D. CAMBIO DE NOMBRE DEPORTIVO

Artículo 43

El Club que así lo considere conveniente, puede cambiar de nombre deportivo sin perder su afiliación, previo cumplimiento de los requisitos que marca el presente Reglamento.

Artículo 44

El nombre deportivo deberá cumplir con las siguientes características:

a. No deberá hacer alusión a marcas comerciales, servicios, productos, temas religiosos, temas políticos o avisos, tengan o no relación con la Institución Deportiva que representa.

b. Si el nombre deportivo contiene un nombre propio de persona física, deberá ir precedido de la palabra "San o Santa", según sea el caso.

c. La utilización de las palabras "México" y "Nacional", son exclusivas de las Selecciones Nacionales organizadas por la FMF, por lo que su uso en el nombre deportivo de un Club no estará permitido.

El nombre deportivo no podrá ir acompañado de siglas o abreviaturas que hagan referencia a regímenes sociales civiles o mercantiles.

Artículo 46

Para solicitar el cambio de nombre deportivo, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Solicitud oficial de cambio de nombre deportivo dirigida a la Secretaría General de la FMF, debidamente firmada por el Presidente del Club cuyo registro obre en la FMF.

2. Señalar domicilio completo para oír y recibir notificaciones y acuerdos, con número telefónico, fax, dirección de correo electrónico y datos de contacto.

3. Carta responsiva mediante la cual el Club deja a salvo a la FMF, de cualquier controversia jurídica que se suscite en virtud de la utilización y registro de los signos distintivos y nombres deportivos registrados por el Club, debidamente firmada por el Presidente del Club cuyo registro obre en los archivos y expedientes digitales de la FMF.

4. Copia certificada del registro del nombre y signo distintivo, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (logotipo), o copia de la solicitud de Registro de Marca correspondiente. Copia certificada del Título de Propiedad emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del nombre deportivo y logotipo del Club registrado como marca, el cual deberá estar a nombre de la persona moral titular de los derechos del Club. En caso de no contar con dicho documento, deberá presentar la solicitud de registro de marca del nombre deportivo y logotipo del Club, debidamente tramitada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con una antigüedad no mayor a seis meses, misma que deberá estar a nombre de la persona moral titular de los derechos del Club.

5. Archivo electrónico del logotipo del Club en formato Illustrator CS4, el cual puede ser presentado en CD o dispositivo USB.

6. Comprobante de pago de derechos por concepto de cambio de nombre deportivo.

Artículo 50

Las solicitudes de cambio de nombre deportivo se recibirán a más tardar 30 días antes del inicio de una Temporada.

Artículo 52

El importe a cubrir por concepto de solicitud de cambio de nombre deportivo, será el siguiente:

a. Para LIGA MX: 73 mil UDIS

b. Para ASCENSO MX: 44 mil UDIS

c. Para Segunda División Profesional: 9,000 UDIS

d. Para Tercera División Profesional: 2,500 UDIS

El solicitante deberá cubrir el importe que corresponda por concepto de cambio de nombre deportivo, mismo que será pagado en dos exhibiciones de 50% cada una, la primera de ellas al presentar la solicitud.

