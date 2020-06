Juan Toscano encabeza marcha en protesta por muerte de George Floyd

El mexicano Juan Toscano quien esta temporada debutó en la NBA, lideró una protesta por las calles de Oakland, condenando el asesinato del afroamericano George Floyd.

Today was amazing. HUGE THANK YOU, to everybody that showed up and showed out! If they don’t remember me for basketball in Oakland, I hope they remember me for being a stand up man!

"We must love and respect each other." @juanonjuan10 speaking truth during his Walking in Unity event today in Oakland. pic.twitter.com/FRkPPbm4Yx

Toscano-Anderson marchó junto a varios de sus compañeros de los Warriors de Golden State, incluido Stephen Curry quien acudió con su esposa Ayesha.

"We built different … This city brings people like yourselves [together]."

Today in Oakland, @juanonjuan10 brought the community together for his Walking in Unity event#BlackLivesMatter || #DubNation pic.twitter.com/fhJ613O1Ql

— Golden State Warriors (@warriors) June 4, 2020