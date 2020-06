'Leo Cuéllar te hace dudar de tus capacidades': Alondra González

La jugadora Alondra González habló fuerte y acusó al entrenador del América femenil Leonardo Cuéllar de haberla hecho dudar de sus capacidades por no tomarla en cuenta en los partidos.

"(Leo Cuéllar) Te hace dudar de tus capacidades, yo entraba con miedo al campo. Recuerdo un partido en el que entré con mucho coraje. Se lesionó Moni (Mónica Rodríguez), él volteó a la banca y yo como que levantaba la mano pero no hacía el cambio y cuando entré pensé: 'no te tengo que demostrar nada a ti, sino a mí, demostrarme que puedo portar la camiseta del más grande de México", señaló la futbolista en entrevista con TUDN.

"Traía mucho coraje de que no creyera en mí, yo siempre me quedaba después del entrenamiento, pero entendí que así yo volara o saltara 5 mil metros, si no le gustas a un entrenador, no le gustas y ya, aprendí muchísimo con él", agregó Alondra quien dijo que le gustaría regresar al equipo de Coapa.

Alondra inició su carrera en Chivas, pero después pasó a las Águilas del América, donde su torneo más regular fue el Apertura 2018, al sumar 11 juegos y 619 minutos.

