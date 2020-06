'Retirar Fodepar asestaría el golpe más bajo al deporte': Ángeles Ortiz

María de los Ángeles Ortiz es una de las atletas mexicanas más laureadas de los últimos años. Ha ganado medalla de oro en cuatro Juegos Parapanamericanos; cuatro oros y una plata en cinco mundiales y participado en tres Juegos Paralímpicos con plata en Beijing 2008 y oros en Londres 2012 y Río 2016.

Ortiz Hernández planea poner fin a su carrera en 2024 y su proyecto inmediato sería escribir su historia de vida. / Mexsport

Se trata de una voz autorizada en el deporte mexicano, y esta vez la ha alzado contra aquellos (políticos) que quieren retirar el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), pues sería un retroceso y “asestaría un duro golpe al deporte nacional”.

Mexsport

“Retirar el Fodepar sería asestarle el golpe más bajo al deporte. Castigar al deportista que no tiene nada que ver con lo que están pretextando para quitarlo, que es la manipulación de este fideicomiso en el que dicen que se ha lucrado. Si ya lo comprobaron actúen, sancionen, castiguen y propongan leyes contra quienes lo han manoseado; propongan candados más fuertes para que no haya ya esa manipulación. Pero no castiguen al deportista, a tu deporte”, afirmó la plusmarquista.

Getty Images

“Me sirvió de terapia haber empezado a dar clases, estudiar, titularme, estar activa, empezar en el deporte. No me estoy quieta y no tengo tiempo para deprimirme y estar pensando en que mi pierna se fue”, Ángeles Ortiz

¿Tuviste alguna respuesta de la carta que le dirigiste al presidente López Obrador?

— Le escribí sabiendo que soy una deportista y el señor presidente no va a escribirme directamente la respuesta, lo entiendo así. Pero sí sé que le llegó mi carta y que se va a escuchar a todos los niveles para concientizar, sensibilizar y, sobre todo, que tengan una idea de lo que es Fodepar, de lo que representa en la vida de un atleta. Lo mucho que nos costó poder tener este fideicomiso que ampara a cientos de deportistas que hemos logrado mucho para México.

Ma. de los Ángeles Ortiz

Ma. de los Ángeles Ortiz

Los legisladores argumentan que se encontraron irregularidades en cuanto a malos manejos en ese fideicomiso, pero prometieron no dejar de apoyar al deportista con otros programas o sistemas. ¿Estarías de acuerdo?

­— Para eso se necesita tiempo y nosotros tenemos Tokio el próximo año. Fodepar no debería desaparecer, los que tendrían que desaparecer son los que hacen los malos manejos.

-¿Qué opinas sobre las polémicas en las que el deporte mexicano se ha visto envuelto administración tras administración?

“Que siempre nos afectan a nosotros los atletas. Si hay que recortar algo, al deporte, si hay que quitar algo, al deporte. Nosotros no tenemos seguro médico, vivienda, seguro de vida, prestaciones que cualquier trabajador tiene. ¿Por qué no ponderan lo que el deporte conlleva a la salud, a la formación, al buen hábito de un niño? Dando la importante que merece el deporte puedes tener una sociedad más sana en muchos aspectos. Niños lejos del televisor, menos sedentarios, sin obesidad, lejos de tantos peligros, delincuencia y adicciones. Yo no creo que el presidente de la República quiera eso para el país”.

“A alguien se le ocurrió la idea de desaparecer el Fodepar para ahorrar y esto es un golpe que desbarata totalmente el deporte mexicano, sería volver a la era arcaica cuando el deporte estaba en pañales”, Ángeles Ortiz

¿Qué opinas de la labor de Ana Gabriela Guevara en Conade, has hablado con ella?

— Ha sido una dirigente un tanto virtual. Leo de ella lo que sale en prensa. Son noticias un poco más negativas que positivas. Tendrá que rendir sus cuentas y demostrar que todos los documentos que han salido y de todo lo que se le acusa, lo contrario. Tengo el mismo criterio de cientos de miles de ciudadanos que leemos todos los días y no, no tengo ningún acercamiento con ella.

¿Cómo cambiaron tus planes con el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de Tokio?

— Fue un revés para todos. El Covid es un problema grave de salud y obviamente había que frenar esto. Nos pegó anímicamente; sin embargo, estamos tratando de mantenernos con el ánimo arriba. Fue tirar el trabajo que ya teníamos para este verano. Pero hay que mantenerse a pesar del encierro. Tenemos que continuar con la mira en Tokio porque, pase lo que pase, México tiene que ir a hacer lo que siempre ha hecho: competir y ganar medallas.

‘Leo Cuéllar te hace dudar de tus capacidades’: Alondra González La jugadora reveló que se sentía menospreciada por el entrenador del América femenil

El accidente que le cambió la vida

María de los Ángeles perdió su pierna izquierda en en Tabasco en el año 2004 por “una imprudencia vial. Un joven alcoholizado de 18 años celebrando toda la noche su graduación de preparatoria salió en su auto deportivo y se subió a la banqueta alas 9:15 de la mañana y me embistió con la punta de su auto estampándome contra un muro de concreto y me dejó ahí cercenándome mi pierna izquierda”, contó la atleta.

3

Las justas paralímpicas en las que Ángeles ha participado: Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 donde ha obtenido plata y dos oros.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV