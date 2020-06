Premier League aprueba cinco cambios por partido

La Premier League cada vez está más cerca de reanudar la temporada 2019-2020, luego de la pausa obligada que tuvieron que realizar por la pandemia del coronavirus.

El retorno del balompié inglés, se tiene planeado para el 17 de junio, por lo que esta mañana oficializaron que por el resto de la campaña, todos los clubes tendrán derecho a realizar cinco cambios, en lugar de los tres acostumbrados.

Es importante recordar que la FIFA aprobó esta nueva regla, pues no todos los futbolistas estarán en condiciones de jugar los 90 minutos del encuentro, debido al confinamiento que tuvieron que realizar y, aunque hicieron ejercicios en casa, no es lo mismo que estar en el campo de entrenamiento.

"Los accionistas de la Premier League acordaron hoy cambios temporales en las reglas relacionadas con los jugadores sustitutos, ya que aumentará de tres a cinco jugadores. Esto está en línea con la enmienda de ley temporal hecha por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol el mes pasado", informaron mediante un comunicado.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣

The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣

Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG

— Premier League (@premierleague) June 4, 2020