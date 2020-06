Michael Jordan realiza histórico donativo para luchar contra el racismo

En medio de la ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos, el mítico ex jugador de la NBA Michael Jordan anunció este viernes que donará 100 millones de dólares a organizaciones que trabajan por la igualdad racial y la justicia social.

A través de redes sociales, "Air" Jordan señaló que el donativo será de 100 millones de dólares.

"Hoy anunciamos que Michael Jordan y Jordan Brand donarán $ 100 millones en los próximos 10 años a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación".

"Jordan Brand somos nosotros, la Comunidad Negra. Jordan Brand es más que un hombre. Siempre ha sido una familia. Representamos una familia orgullosa que ha superado obstáculos, luchado contra la discriminación en comunidades alrededor del mundo y que diario trabaja para borrar la barrera de racismo y el daño de la injusticia", se lee en el comunicado.

El millonario donativo se dará durante 10 años y será entregado a organizaciones que se dedican a la igualdad racial, la justicia social y un mejor acceso a la educación.

"Pero sabemos que podemos hacer más", agregó Craig. "Además de la inversión de Nike Inc., anunciamos un compromiso de Michael Jordan y Jordan Brand para donar 100 millones en los siguientes 10 años. Debemos unir fuerzas con la comunidad, gobierno y líderes cívicos para crear un impacto duradero".

