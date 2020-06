Multan a jugadores del Borussia Dortmund por romper protocolo para cortarse el cabello

Jadon Sancho y Manuel Akanji, jugadores del Borussia Dortmund, fueron multados este viernes por la Federación Alemana de Futbol (DFL) por haber llamado a un peluquero a domicilio sin respetar las reglas sanitarias.

Previo al partido frente al Paderborn, los dos jugadores fueron fotografiados por un distinguido peluquero de Düsseldorf, imágenes que publicó en Instagram.

En las fotografías se muestra que ni el peluquero ni los futbolistas portaban cubrebocas, violando así el estricto protocolo impuesto por la DFL para reanudar la Bundesliga tras la suspensión del torneo por la pandemia del Covid-19, que prohíbe, entre otras cosas, recibir a personas en el domicilio.

"Los jugadores violaron manifiestamente las reglas generales de higiene y de protección contra las infecciones. así como el concepto médico-organizativo" de la federación, anunció la DFL.

El club explicó que los jugadores habían asegurado que sólo se quitaron el tapabocas para tomarse la foto y que el peluquero también se había puesto una pantalla de protección mientras les cortaba el pelo.

"No hay ninguna duda que incluso los futbolistas profesionales deben cortarse el pelo. No obstante, actualmente debe hacerse de acuerdo a las reglas sanitarias", subrayó la DFL, que no precisó el monto de las multas.

Cristiano Ronaldo supera a Messi y es el primer futbolista de los mil millones de dólares El portugués se une a Tiger Woods y Floyd Mayweather como los únicos deportistas que han superado esa cifra en ganancias en su carrera

TE RECOMENDAMOS