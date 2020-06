Toni Kroos dudaría en aconsejar a un futbolista declararse homosexual

La homosexualidad aún es un tema del que poco se habla en el gremio futbolístico varonil a nivel mundial; sin embargo, Toni Kroos, elemento del Real Madrid, considera que no debería ser así, pues cree que todos deberían vivirlo con libertad y respeto.

"Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo", señaló el alemán a la revista GQ.

Hasta el momento, no existe ningún futbolista que se haya declarado abiertamente homosexual, hecho que Kroos intenta comprender, pues sabe que no sería una situación sencilla, ni en el campo de juego ni con los aficionados.

"Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado. Aunque no debería ser el caso", mencionó.

"Estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival", añadió.

Cabe recordar que en las tribunas se vive todo tipo de emociones, pero, lamentablemente, también hay agresiones físicas y verbales. La FIFA continúa luchando en contra de los insultos racistas y discriminatorios.

