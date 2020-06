Goodell dice que la NFL se equivocó en no apoyar a sus jugadores

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que la liga se equivocó al no escuchar a los jugadores que luchan a favor de la igualdad racial, y los alentó a que protesten de manera pacífica.

Un día antes, el jugador más valioso de la NFL en 2018, Patrick Mahomes, y varios de sus colegas difundieron un video en el que exigían a la liga que condenara el racismo. En respuesta, Goodell hizo su declaración más enérgica sobre puntos que tienen el ferviente apoyo de muchos jugadores.

La muerte de George Floyd desató una ola de protestas a nivel nacional contra la injusticia racial y la brutalidad policial, problemas contra los que el ex quarterback de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, comenzó a protestar abiertamente en 2016 hincándose sobre una rodilla durante la ejecución del himno nacional.

“Han sido tiempos difíciles para nuestro país, en particular para las personas afroestadounidenses en nuestro país”, dijo Goodell en un video difundido el viernes.

“Primero, expreso mis condolencias a las familias de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y a todas las familias que han sufrido la brutalidad policial. Nosotros, la NFL, condenamos el racismo y la opresión sistemática de las personas de color. Nosotros, la National Football League, reconocemos que estuvimos equivocados al no escuchar antes a los jugadores de la NFL y alentamos a todos a que se expresen y protesten pacíficamente. Nosotros, la National Football League, creemos que Black Lives Matter. Yo personalmente protesto con ustedes y quiero ser parte del cambio tan necesario en este país.

“Sin los jugadores afroestadounidenses, no existiría la Nacional Football League. Y las protestas en el país son representativas de siglos de silencio, desigualdad y opresión que ha afectado a jugadores, entrenadores, aficionados y personal de color. Estamos escuchando y voy a comunicarme con los jugadores que han alzado la voz y con otros para ver cómo podemos mejorar y avanzar hacia una familia mejor y más unidad en la NFL”.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020