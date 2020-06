“Si Messi te da un consejo, lo tienes que escuchar”: Frankie de Jong

El jugador holandés del Barcelona, Frenkie de Jong, afirmó que está aprendiendo mucho en el club blaugrana, especialmente del argentino Lionel Messi, de quien dijo que "si te da un consejo, lo tienes que escuchar".

En una entrevista concedida al programa Euro Football Podcast de la emisora BBC Radio 5 Live, el centrocampista repasó la situación de su equipo ante la reanudación de la Liga española y sus sensaciones en el primer año como jugador blaugrana.

"Si él (Messi) te está hablando y te da un consejo lo tienes que escuchar porque es, de lejos, el mejor jugador del mundo. Si te da un consejo, tú le escuchas. Algunas veces te dice que tienes que ser más profundo o situarte por fuera. Son pequeñas cosas, pero marcan la diferencia", reveló.

En su primera temporada como blaugrana, el volante ha ocupado principalmente la posición de interior, jugando con un esquema de tres centrocampistas, con un papel diferente a cuando jugaba en su país.

"En el Ajax y en la selección de los Países Bajos tenía un rol diferente porque jugamos con un doble seis (con doble pivote)", relató.

En este sentido, admitió que la adaptación está siendo positiva, aunque precisó que todavía puede mejorar: "Juego mejor cuando no soy el centrocampista más defensivo, pero tampoco el más ofensivo".

Sobre el regreso de la la Liga, aseguró que los entrenamientos de las últimas semanas están siendo intensos y que "quizá" el equipo está "mejor" que antes del parón por la pandemia del coronavirus.

"Los entrenamientos son intensos y quizá estamos mejor que cuando paramos. Siento que hay algo especial por llegar", señaló el internacional de Holanda.

En un momento de la conversación, el ex jugador del Ajax ahondó sobre cómo fue su fichaje por el Barcelona: "Al principio no tenía la sensación de que el Barcelona realmente me quisiera, pero ellos me dijeron que tenía una buena oportunidad para ser titular y fue muy fácil para mí".

Puntualizó que no se arrepiente de haber fichado por el club catalán y destacó la calidad de vida que tiene en Barcelona.

"Alguna veces conduciendo al entrenamiento ves el tiempo que hace y son esos momentos en los que piensas: Es lo que siempre he querido desde que soy un niño, es un sueño", añadió.

En la entrevista, De Jong recordó la fotografía que hace pocos días publicó en su cuenta de Instagram solidarizándose por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos.

En ella se podía ver una imagen de la celebración de un gol que hizo junto a su compañero de selección Georginio Wijnaldum uniendo los brazos en un partido contra Estonia en 2019.

"Es muy triste que sigan pasando cosas como esta", dijo en referencia a la muerte de Floyd víctima de la violencia policial, y subrayó que el deporte puede tener "un rol importante" en la lucha contra el racismo.

