¿América o Chivas? ¿River Plate o Boca Juniors? ¿a quién le va Quico?

Carlos Villagrán, quien personificara al simpático Quico en la serie del Chavo del 8, habló largo y tendido de futbol en una entrevista radial con el programa Radio Continental de Argentina y ahí reveló que es seguidor de las Chivas de Guadalajara a tal punto que le dolió la salida de Matías Almeyda.

“Me dolió mucho cuando se fue Matías Almeyda de Chivas, me parece un tipo ejemplar. Tuve la chance de conocerlo”, señaló para la emisora argentina.

