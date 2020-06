'El deporte en México es un reflejo del país y es alarmante': Paola Pliego

Para la esgrimista Paola Pliego es una lástima que el deporte federado en México esté siempre envuelto en polémicas. Pasan las administraciones y en todas surge un caso de malos manejos o mal trato a los deportistas, situación que califica como “alarmante”.

Instagram: paolapliego

“Eso es un reflejo del país. Creo que es una situación alarmante que las cosas nunca puedan estar bien y que nunca nosotros, como mexicanos, tengamos la oportunidad de usar nuestro talento y salir adelante. Esto nos debería preocupar a todos porque estoy segura de que no sólo se desperdicia talento en deporte, sino en muchísimas otras cosas”, afirmó.

Instagram: paolapliego

¿Se debe responsabilizar a alguien?

— Creo que como mexicanos tenemos muchísimo potencial, somos fuertes, tenemos ganas pero, por alguna razón, estamos atrapados. Nuestros dirigentes no reflejan verdaderamente quiénes somos nosotros y ese es el problema más grande, no nos dejan salir adelante porque sus intereses no son los nuestros, y así son las cosas.

Instagram: paolapliego

¿Crees que esta situación cambie algún día?

— Espero que sí, soy alguien a quien le gusta creer en la gente, creer que las cosas buenas son posibles. No sé cómo va a ser, no te puedo decir cuáles serían los pasos para llegar a una situación ideal, pero es algo que creo. Creo en la gente, en nosotros como pueblo, somos fuertes y podemos salir adelante. Somos muchas más las buenas personas que las malas. Claro que es posible.

Instagram: paolapliego

“(La pandemia) es una situación difícil para todos, pero siempre busqué el verle el lado bueno y tomármelo con calma, ligera, estar positiva, alegre y así se me pasó el tiempo más rápido”, Paola Pliego

¿Conade ya te pagó la indemnización tras ganar la demanda por haberte acusado de un falso doping?

— No, todavía no, y preferiría no hablar de cosas legales.

Instagram: paolapliego

Tu decisión de no competir más por México sorprendió mucho, pero más cuando anunciaste que lo harías por Uzbekistán. ¿Por qué ese país y cómo te has adaptado?

— Porque estuve en contacto con ellos y simplemente fue algo que me pareció que era el lugar correcto, sólo por eso. No me ha costado trabajo, son personas nobles, trabajadoras, parecidos a los mexicanos, y creo que eso fue algo importante para mí, una cultura en la que me sintiera cómoda. El idioma no lo hablo, pero siento que me tratan bien y como si fuera una de ellos, pues ahora lo soy.

Paola ya regresó a sus entrenamientos para estar lista para las competencias venideras. / Instagram: paolapliego

¿Crees que benefició el haber aplazado los Juegos Olímpicos a 2021?

­­— No importa si beneficia o afecta. Lo que importa es que lo hicieron para la seguridad de la gente, y eso es lo que cuenta: la salud y la seguridad. Beneficie o afecte pues ni modo, que las cosas sean más fáciles para unos o difíciles para otros pues ni modo, tenemos que ver primero por la salud, eso es lo importante.

Instagram: paolapliego

¿Ya tienes tu pase a Tokio?

— No, todavía me faltaban unas competencias para ganármelo.

Instagram: paolapliego

¿Te afectó de alguna manera esta cuarentena por la pandemia?

— Obvio, cambian mucho las fechas de competencia, muchas cosas, pero creo que mis metas y la forma en la que llevo mi vida no cambió nada; al contrario, me hizo pensar más en lo que quiero.

Instagram: paolapliego

Celebridad en Instagram

Paola Pliego ha ganado miles de seguidores en la red social Instagram (46.1k) por las fotos que comparte, las cuales la mayoría de ellas no tienen que ver con la esgrima. “Trato de hacer las cosas un poco más divertidas. Es más como un escape para mi mostrar los momentos en los que me estoy divirtiendo, de vacaciones, etc.”.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV