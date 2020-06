Fundador de CrossFit pierde patrocinadores por burla sobre George Floyd

Un tuit del fundador y director de CrossFit provocó que la marca deportiva Reebok cortara los lazos con la red de acondicionamiento físico.

La publicación fue hecha por Greg Glassman en respuesta a una declaración del director del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington.

La declaración calificó el racismo como un problema de salud pública. Glassman respondió con una broma sobre Covid-19, que el IHM ha cubierto desde marzo. Específicamente, lo llamó "FLOYD-19".

Reebok anunció a Footwear News que terminó las negociaciones para extender la relación después de 2020.

"Nuestra asociación con CrossFit HQ termina a finales de este año. Recientemente, hemos estado en conversaciones sobre un nuevo acuerdo, sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos, hemos tomado la decisión de finalizar nuestra asociación con CrossFit HQ ", dijo Reebok en un comunicado enviado por correo electrónico a FN.

"Cumpliremos con nuestras obligaciones contractuales restantes en 2020. Se lo debemos a los competidores de CrossFit Games, los fanáticos y la comunidad".

To the black community:

We see you.

We stand in solidarity with you.

This can no longer be the status quo. pic.twitter.com/LpE7HHp3qU

— Reebok (@Reebok) May 30, 2020