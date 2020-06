Morientes reconoce que mexicanos se adaptan bien a España

Ahora que la Liga de España está por reanudarse, el histórico goleador Fernando Morientes se dio tiempo de hablar y alabar a los mexicanos que juegan ahí. Destacó su buen nivel y que suelen adaptarse bien al futbol ibérico por lo que tiene buenas expectativas de la posible llegada del zaguero César Montes al Valencia.

“No conozco perfectamente a César Montes. Sí he visto la noticia (de su posible llegada al Valencia), pero tratándose de un jugador mexicano las expectativas son bastante grandes porque ellos habitualmente se desenvuelven bien la liga española. El periodo de adaptación es bueno, tenemos el mismo idioma, la cultura se asemeja bastante. Tratándose de jugadores con calidad, talento, normalmente esa adaptación es fácil, rápido. El futbol europero es totalmente diferente a lo que puede ser el mexicano. Las exigencia de un club como el Valecia también es de alto nivel y hay que hacerlo bien para conectar con la grada, con el entrenador, cuerpo técnico. Tratándose de un jugador mexicanos siempre pienso bien”.

Mexsport

Este jueves volverá la acción con el derbi entre Sevilla y Betis, equipo que cuenta entre sus filas con dos mexicanos, Andrés Guardado y Diego Lainez, quienes fueron alabados por el “Moro”.

“(Diego) Lainez es un jugador joven que está creciendo, que empezó con muchas ganas y se vio que es un jugador con mucho talento, mucha calidad. Todos estamos expectantes de él. No ha terminado de cuajar en los planes del entrenador Rubi pero en los minutos que ha tenido ha demostrado que es un jugador que con paciencia y calma puede ser importante no solo en el Betis sino a un nivel superior incluso”, destacó.

¡Esto te interesa! Dale color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

“Este mundo del futbol está siendo muy meticuloso, estricto y se están cumpliendo pautas muy exigentes. Todos estamos deseando que empiece y acabe bien”, Fernando Morientes

Sobre Andrés Guardado dijo que se trata de un futbolista por demás probado, un español más.

¡Más acciones como estas! Renato Rodríguez se une a la campaña #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

“(Andrés) Guardado ese ese jugador que ya conoce perfectamente la Liga Española, que es un español más, que se ha adaptado perfectamente al futbol español y dado un rendimiento muy acorde al jugador que es, un internacional por su país”.

Mexsport

También se refirió al buen nivel por el que atraviesa Raúl Jiménez, quien fue puesto en libertad por el Atlético de Madrid para partir a Inglaterra con el Wolverhampton, una cuestión no criticable puesto que son decisiones que los clubes grandes suelen tener.

Toluca reporta siete casos positivos por Covid-19 Los Diablos Rojos no revelaron los nombres de los contagiados

“Si piensas en el momento actual de Raúl Jiménez piensas que pudiera estar dando su mejor versión en el futobl español, en este caso en el Atlético de Madrid, pero piensa también que los grandes clubes tiene muchos jugadores que a veces pasan por momentos buenos y malos. En el momento en que un club decide que tiene que dejar ir a alguien es porque hay varias cosas que lo tienen claro, no es decisión de una sola persona. Hay jugadores que tienen un mayor rendimiento dependiendo en el equipo en el que juegan”.

Getty Images

Sobre la Liga Mx dijo no comprender la decisión de eliminar el ascenso, pues en las mejores ligas del mundo eso es algo indispensable para que los campeonatos sean competitivos.

¿América o Chivas? ¿River Plate o Boca Juniors? ¿a quién le va Quico? Carlos Villagrán habló largo y tendido de futbol en una entrevista de radio

“Me llamó la atención, no se por qué lo hicieron, me imagino que tendrán argumentos suficientes para hacerlo, me dijeron que iban a intentar hacer una liga de filiales para fomentar el trabajo de cantera o fuerzas básicas. Yo no conozco ese futbol, generalmente en el futbol de elite siempre ha habido equipos que ganan y que descienden. Lo veo un poco extraño. Aquí en España no sería muy lógico porque al final de temporada el que hace las cosas bien es el que se lleva los campeonatos y el que no está a la altura desciende y hay equipos que tienen que ascender, es una cuestión de darle prioridad a los equipos en categorías inferiores para que puedan disfrutar de lo que son las categorías superiores”.

Finalmente Morientes se dijo ansioso por ver la reanudación de la Liga y espera que con las nuevas normas para evitar contagios, por Covid-19, termine bien.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV