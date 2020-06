Kanté regresa a los entrenamientos del Chelsea

N'Golo Kanté volvió a los entrenamientos con sus compañeros en la ciudad deportiva del Chelsea a poco más de una semana de que se reanude la Premier League.

El futbolista francés dejó de entrenarse en grupo por temor al coronavirus y durante las dos últimas semanas se ejercitó en solitario, poniendo en duda su presencia en la vuelta de la competición.

Kanté sufrió un desmayo en 2018 por el que tuvo que hacerse pruebas -que permitieron que siguiera jugando al futbol- y su hermano murió de un ataque al corazón el mismo año.

Great to see @nglkante back with the main group today! 🙌

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 9, 2020