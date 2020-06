Rodolfo Pizarro y Chad Ochocinco intercambian mensajes en twitter

Rodolfo Pizarro y Chad Ochocinco llamaron la atención en redes sociales por el intercambio de mensajes que tuvieron en la red social twitter.

Fue el ex receptor de la NFL quien le escribió primero diciéndole que iría a entrenar con él.

The next striker 🙌🏻🙌🏻

Pizarro le respondió que lo esperaba y que era “The next striker (el próximo delantero)” a lo que Chad Johnson respondió que no, que solo iría al campamento del Miami FC a hacer cardio.

See you there 👌🏼👌🏼👌🏼

— Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) June 10, 2020