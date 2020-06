Ronaldinho habla sobre su vida encerrado en un hotel

Ronaldinho y su hermano se encuentran en arresto domiciliario en un lujoso hotel de Paraguay donde el astro brasileño confesó que lo han tratado muy bien pero que extraña sus actividades de antes.

"Tenemos un excelente trato en el hotel. Tenemos todo bien ordenado, estamos tranquilos y hacen todo lo posible para que este momento sea lo más placentero posible. Han pasado 60 días. Las personas en sus hogares deben imaginar cómo debe ser no poder hacer lo que está acostumbrado. Creo que es algo que permanecerá para siempre en todos nosotros después de vivir esta experiencia complicada", afirmó “Dinho” en una entrevista que concedió a Mundo Deportivo.

Aceptó que su estancia en la cárcel no fue fácil pero que el futbol fue de buena ayuda para pasar el tiempo.

"No siempre fue fácil, pero intenté alegrarme haciendo lo que mejor hago: jugar al futbol. Solo estaba triste cuando no podía hacer feliz a la gente. Afortunadamente, he tenido pocas lesiones en mis veinte años de carrera", dijo.

En marzo, él y su hermano Roberto Assis fueron arrestados por un mes en Paraguay por portar documentos falsos. Fueron puestos en arresto domiciliario el 7 de abril. Eligieron el lujoso Hotel Palmaroga, cuyo dueño es familiar.

"Sí, sabía que el hotel pertenece al Grupo Barcelona (revelación hecha por el periodista español). Definitivamente, Barcelona y yo parecemos estar unidos. Siempre será mi segunda ciudad y es el club más increíble del mundo. Los fanáticos viven en mi corazón", dijo.

Durante este período de encierro en Paraguay, el brasileño ha recibido mensajes de muchos ex amigos del club catalán, como Puyol. Todos expresan afecto y apoyo para que él supere esta fase.

"Nos enfrentamos a una pandemia que nos hace pensar en la próxima temporada. El actual ha sido totalmente comprometido. No tener juegos durante tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que dan los fanáticos. Tendremos que adaptarnos. Hablar de gestión empresarial no es mi fuerte, pero el esfuerzo tendrá que ser aún mayor para mantener el club al mismo nivel".

