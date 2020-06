"Sería bonito jugar en el Barcelona": Paulo Dybala

Paulo Dybala es uno de los futbolistas más buscados alrededor del mundo. Actualmente milita con la Juventus de Turín, equipo en donde se encuentra feliz, aunque no descarta una posible salida y, hablando específicamente de clubes, no le suena mal vestir los colores del Barcelona.

"La verdad es que es un gran club, de nivel mundial, y con Messi es todavía más grande. Sería bonito jugar ahí", mencionó el juvenil argentino a CNN, aunque inmediatamente añadió: "la Juventus también es una entidad muy grande, llena de historia, donde juegan grandes futbolistas. Hay tanta calidad que podrías montar dos equipos y la posibilidad de jugar con gente como Buffon y Cristiano, hacen crecer al equipo".

Foto tomada: Getty Images.

La Joya tiene contrato con la escuadra italiana hasta finales de 2021, se especula que haya una renovación lo más pronto posible, aunque ésta no se ha dado, mucho tendría que ver el tema de la pandemia por el coronavirus.

"De momento no hay nada. Me queda año y medio de contrato, no es mucho. Vamos a ver qué pasa. Estoy feliz aquí. Creo que tarde o temprano nos sentaremos a hablar, o quizás no. No lo sé. Podría renovar, pero todo depende de la Juventus", señaló.

Foto tomada: Getty Images.

Sobre el tema de racismo, que está sacudiendo a nivel global, Dybala pide mayor respeto para todo ser humano. "Lo que le pasó a Kean en Cagliari no fue fácil y vivimos varias situaciones parecidas en otros estadios. Le pasó también a Balotelli. En Italia esto debería castigarse más duro. Si no, vamos a ser los jugadores los que tomen medidas para que eso deje de pasar", concluyó.

