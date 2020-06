Alejandra Orozco: 'Me dio tranquilidad tener una nueva fecha para los Juegos Olímpicos'

Alejandra Orozco es una de las clavadista más destacadas con las que cuenta México en la actualidad. Pese a su corta edad ya cuenta con la experiencia de dos Juegos Olímpicos y pese a que la actividad se detuvo por la pandemia del coronavirus, confía en que estará en Tokio 2020.

Tecatito Corona da el triunfo al Porto

Regresa el repechaje a la Liga MX

¿Cómo has vivido la cuarentena en lo personal y en lo deportivo?

— Sí ha sido algo difícil el tercer que bajar el ritmo, estando en la recta final de todo un ciclo. Esto nos pone en pausa. Fue extraño que de la noche a la mañana se empezaron a cancelar competencias, quedaron en un limbo sin saber que iba a pasar, con cosas que no estaban en nuestro control. Lo bueno es que se dio una nueva fecha para los Juegos Olímpicos y ahora lo importante es estar en casa, con buena salud y yo lo tomo de la manera positiva, tratando de aprovechar el tiempo en casa, de mantenerme bien, de reflexionar y aprender a valorar cada cosa.

¿Cómo compensas la falta de entrenamiento?

— No tenemos una alberca en casa, entonces se planteó un proyecto en cuanto a los nuevos Juegos Olímpicos. Ahorita estamos en temporada general, nosotros hacemos nuestras competencias dentro del agua pero fuera de ella tenemos que trabajar muchas cosas: fuerza, flexibilidad, movilidad y técnica. Entonces a esa parte nos estamos enfocando con movimientos de todo un poco.

¿Cómo recibiste la noticia sobre el aplazamiento de los JO?

— A mí me dio un poco tranquilidad el ya tener una fecha. Sí hubo algunos días o semanas sin saber qué iba a pasar. Era más complicado saber con qué rumbo estás entrenando, creo que fue lo mejor por la situación que se está viviendo no sólo en México sino en todo el mundo. Había muchos países que son potencia en nuestro deporte y no iban a asistir, había mucho riesgo de por medio. Yo lo veo bien, creo que lo tomé de la mejor manera. Afortunadamente me siento bien, estoy en buena edad y es simplemente recargar batería para aguantar física y mentalmente de aquí a Juegos Olímpicos. Estos serán mis terceros juegos y ya sé cómo es el proceso, cómo se tiene que llevar.

¿Cambiarán las competencias que tenías contempladas?

— Teníamos dos series mundiales en puerta y la Copa del Mundo, que eran donde se completaban las últimas plazas y después el último selectivo nacional. Se empezaron a recorrer, primero las series mundiales, a noviembre y diciembre pero todavía no hay fechas específicas. La Copa del Mundo también sigue sin fecha. Hay que esperar que la Federación Internacional pase el nuevo calendario. Lo más probable es que a finales de año o principios del otro todo se pueda normalizar la situación.

Getty Images

Tú obtuviste un boleto para Tokio, pero el lugar no es tuyo, ¿crees poder quedártelo?

— Ya una vez teniendo un calendario internacional, se selecciona en qué competencias se dan boletos olímpicos para los países. En este caso, el año pasado en el campeonato mundial y Juegos Panamericanos eran competencias que podían dar boletos. Sabiendo esto, nuestra federación decidió que los boletos que se ganaran no iban a tener nombre que iban a ser para el país, esperando este año buscar de nuevo los restantes y ya después se iba a hacer un control interno para ponerles nombres. En lo personal me siento bien de haberle dado esa plaza a mi país, de ya tener una oportunidad para que una chica en 10 metros plataforma pueda competir y después llegar al nuevo selectivo para que esa plaza a lo mejor tenga mi nombre.

¿Por qué México es tan exitoso en los clavados?

— Creo que hay mucha historia en nuestro deporte y eso ha jalado a más niños y más atletas a seguirlo. Hay mucho talento, mucho esfuerzo, mucha perseverancia y ahorita estamos en uno de los mejores momentos en que varias generaciones estamos compitiendo juntas. Se podría decir que es una de las mejores escuelas pero también de las más peleadas, porque ahora somos mínimo unas cinco generaciones compitiendo por uno o dos boletos por prueba. Habla de que se están haciendo las cosas bien, que cualquier clavadista que salga puede dejar a su país en lo más alto y de que se están haciendo escuelas de clavados en diferentes estados.

¿Cómo ha sido trabajar con Gaby Agúndez después de hacerlo con Paola Espinosa?

— Desde que empezó el ciclo, nos propusimos la meta y el sueño de llegar a Tokio 2020. Hacemos una pareja sólida y fuerte. Creo que lo hemos estado haciendo bien, el año pasado quedamos en segundo en Juegos Panamericanos. Ya llevamos muchos años compitiendo juntas, ya nos conocemos. Al principio tuvimos haciendo campamentos, ella es de Baja California Sur, yo de Guadalajara, pero desde el año pasado ella se trasladó a Guadalajara y hemos estado invirtiendo mucho tiempo y apostando en esta pareja. Al inicio del 2020 nos fue muy bien, de hecho éramos la pareja que iba a ir a la Copa del Mundo en busca de la plaza de sincronizados. Esto me da tranquilidad, que hemos estado haciendo la cosas bien. Gaby es una niña que va por sus primeros Juegos Olímpicos pero está muy motivada, tiene mucha hambre y eso a mí también me ayuda.

TAMBIÉN PUEDES VER