Copa MX: ¿cuándo se jugará la final entre Rayados vs. Xolos?

La final de ida de la Copa MX se disputará el miércoles 16 de septiembre; mientras que la vuelta será el 23 del mismo mes. Los Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana pelearán por el título. [📸MEXSPORT] • • #CopaMX #FinalCopaMX #Deportes #Futbol #Publisport