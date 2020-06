David Faitelson y Paco Villa sostienen discusión en twitter

Los comentaristas David Faitelson de ESPN y Paco Villa de TUDN “encendieron” la red social twitter con una discusión que comenzó con el tema de la licitación de los derechos de transmisión de la Selección mexicana.

Villa escribió en un tuit que “ojalá en el futbol mexicano se termine pronto la multipropiedad, se regrese al ascenso y descenso y se produzcan mejores jugadores. También, se regrese a la participación a la Copa Libertadores y crezca el nivel de la MLS para competir frente a mejores clubes en la CONCACAF”.

Faitelson lo leyó y le propuso también pedir entre sus deseos que se liciten los derechos de transmisión de la selección mexicana (que pertenecen a la televisora de San Ángel y Tv Azteca), comentario que no le gustó mucho a Paco.

David volvió a la carga y escribió que el verdadero problema de Villa eran Christian Martinoli y Luis García (refiriéndose a las narraciones y ratings) y Paco se limitó a responder que los respeta.

No entiendo que tiene ver una cosa con la otra, pero no te enojes: licitar es parte de una democracia, apertura, transparencia. Preguntale a tus "patrones" si se puede. Y ademas, yo no soy tu problema.El "problema" tuyo sigue siendo @GarciaPosti y @martinolimx. !A seguir remando! https://t.co/XcVJh831EB

