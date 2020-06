Gastón Fernández anunció su retiro del futbol

El argentino Gastón “La Gata” Fernández decidió poner fin a su carrera mediante un video que compartió en sus cuentas de redes sociales.

Tras 17 años de carrera, el jugador aprovechó la suspensión de la actual temporada argentina y la cuarentena obligatoria para tomar la decisión de colgar los botines.

“Es difícil arrancar, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy más nervioso que el día que debuté con 19 años en la Primera de River. Quiero contarles que estoy muy feliz por esta etapa que se está terminando. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con mi sueño, ese que me propuse cuando me enamoré de la pelota y que arrancó cuando tenía 5 años. Toda una vida atrás de la pelota, con objetivos y sueños por delante. El hecho de poder haber sido ese futbolista que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de poder tomar esta decisión. La tomo con nostalgia pero con alegría, fui muy feliz en esta etapa como profesional”, dijo el ex jugador de Rayados de Monterrey.

El momento más conmovedor fue cuando rememoró los inicios de su paso por el futbol y le agradeció a su madre por todo el apoyo que le brindó a lo largo de los años, haciéndolo soltar algunas lágrimas frente a la cámara.

“Quiero saludar a mi familia, a mi vieja, que estoy seguro que está sufriendo esta decisión porque fue la persona que me acompañó incondicionalmente durante toda mi carrera. A mi hermana y a mis abuelos. Sin dudas a mi mujer y a mis hijos, que fueron los que vivieron la parte más difícil, que es cuando a uno no le salen las cosas y puede estar nervioso en su casa. Creo que sin el apoyo de ellos hubiese sido muy difícil haber hecho la carrera que hice”.

Gastón Fernández tuvo su paso por el futbol mexicano donde militó con los clubes regios Rayados y Tigres de la UANL.

Mira el video: