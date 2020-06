Tecatito Corona marca gol con el Porto ante el Marítimo

Jesús ‘Tecatito’ Corona regresó de gran forma a la actividad, después del parón provocado por la pandemia del Coronavirus, al conseguir su segundo gol, ahora ante el Marítimo en la jornada 26 de la Liga portuguesa

El mexicano necesitó de seis minutos para hacerse presente en el marcador, al rematar de media vuelta dentro del área, dejando sin oportunidad al portero rival.

Golo do @FCPorto ! Tecatito Corona surpreende tudo e todos com um grande golo! Está aberto o marcador no Estádio do Dragão. pic.twitter.com/VU4cCC8OIU

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 10, 2020