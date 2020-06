"Nuestro objetivo es entrar a Liguilla": Isaác Brizuela

Isaác Brizuela, futbolista de Chivas, no pudo ocultar la felicidad de que el futbol mexicano ya tiene fecha de inicio, señalando que el objetivo del Guadalajara para el Apertura 2020 es entrar a Liguilla y pelear por el título.

"Nuestro objetivo es estar en Liguilla, pelear los primeros lugares, tratar de estar entre los primeros cuatro. Queremos tener un buen rendimiento, entender el sistema de juego y adaptarnos a los compañeros. Debemos ser mejores cada día", señaló el Conejo Brizuela en conferencia de prensa virtual.

La mejor opción: Elige el regalo perfecto para papá sin salir de casa

El Rebaño Sagrado regresó esta semana a los entrenamientos, aunque éstos se dieron entre grupos pequeños, con el fin de evitar posibles contagios de Covid-19; sin embargo, para Brizuela ya es un gran avance ante la situación que se vive a nivel global. "Es una alegría inmensa el saber que pronto regresará el torneo, el estar tanto tiempo sin un partido se extraña demasiado; hasta la gente que no es futbolera ya extraña los partidos, saber la fecha me llenó de alegría. Estamos muy cerca", dijo.

Isaác considera que el equipo mantiene una buena condición física, pues no cesaron en los entrenamientos en casa, los cuales realizaron de lunes a viernes, el fin de semana descansaban. "En estos tres días que hemos estado entrenando se ve buen fondo físico, tuvimos contacto con el balón, es lo que nos hacía falta".

SOBRE LA E-LIGA MX

Chivas fue eliminado por el América en los cuartos de final de la eLiga MX, aunque la polémica no se hizo esperar, ya que algunos jugadores del Guadalajara creen que Fernando Beltrán jugó con desventaja, gracias al Share Play; Brizuela no entró en detalles, ya que dijo que no entiende mucho de videojuegos, aunque aceptó que la eliminación dolió, sobre todo porque fue ante el acérrimo rival.

Lo más leído: Miss Bumbum de Inglaterra se desnudará si Chelsea gana la Champions

"Fernando Beltrán me dijo que el torneo se jugó de una manera diferente a la de ayer, no entiendo que cambiaba. Que te elimine el América duele, aunque es diferente, pero al final es un Clásico. Veía muy fuerte a Beltrán para llegar a la final", concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV