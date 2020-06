VIDEO: El primer gol en el regreso de LaLiga

¡Por fin se pudo gritar un gol en LaLiga!. Sevilla y Real Betis abrieron el telón en la reanudación del futbol español. Lucas Ocampos fue el encargado de marcar la primera anotación del enfrentamiento, la cual se dio por la vía del penalti.

El conjunto local lució mejor en el primer tiempo; sin embargo, el marcador se fue al descanso empatado sin goles. Ya en la parte complementaria, la recompensa para el Sevilla llegó. Al minuto 54, el árbitro marcó un penalti a su favor, luego de la falta de Marc Bartra sobre Luuk de Jong.

Lucas Ocampos fue el encargado de cobrar la pena máxima, enviando el esférico al fondo de la red rival, para así, poner al Sevilla por arriba del marcador al minuto 56, ventaja que al 62', Fernando Reges aumentó.

