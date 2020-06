Sudáfrica 2010: 'Waka Waka', la canción que unió a Shakira y a Piqué

Un día como hoy, pero de hace 10 años, comenzaba la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, misma en donde España levantó el primer y único título que tiene en su palmarés, tras derrotar por la mínima a Holanda, gracias a la anotación de Andrés Iniesta en tiempo extra, ya que al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el marcador culminó empatado sin goles.

Fue un evento especial, ya que por primera ocasión, África albergó una justa mundialista. Uno de los aspectos más recordados es la canción oficial 'Waka Waka', la cual fue interpretada por Shakira y, sin duda es una melodía especial para la colombiana, no sólo por ser una de las canciones más populares en la historia de Mundiales, sino también porque gracias a ella, conoció a Gerard Piqué, quien actualmente es su pareja y con el que tiene 2 hijos.

Shakira en el Mundial Sudáfrica 2010 | Getty Images.

En el video de 'Waka Waka' aparecieron distintas estrellas del futbol, como Lionel Messi, Rafael Márquez, Dani Alves, Gerard Piqué, entre otros. Fue en la grabación del mismo en donde Shakira habría conocido al defensa español, aunque algunas versiones indican que anteriormente ya se habían encontrado en Madrid.

Lo que es un hecho, es que gracias a ese video, comenzó la historia de amor de la pareja, misma que en la actualidad, es de las más reconocidas a nivel mundial.

Shakira y Piqué | Getty Images.

"Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de 'Waka Waka' y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica'. Y lo cumplió", dijo en alguna ocasión Shakira.

El coqueteo comenzó previo a disputar la Copa del Mundo. Shakira arribó primero a Sudáfrica, por lo que Piqué le mandó un mensaje con el pretexto de conocer el clima y prevenirse. "Le pregunté: oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica?. Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me detalló el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal0", recuerda Gerard.

La cantante colombiana y el defensa del Barcelona son una de las parejas consentidas por el público y, a pesar de que no están casados, su compromiso va más allá.

Shakira y Piqué | Getty Images

En cuanto a la canción 'Waka Waka', a más de diez años de haberla estrenado, continúa siendo cantada alrededor del mundo. En Youtube la versión en inglés cuenta con más de dos mil millones de reproducciones, mientras que la versión en español tiene 454 millones de vistas.

