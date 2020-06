VIDEO: Ex jugador de Tigres explota y le mienta la madre al Tuca Ferretti

En una polémica transmisión, Danilo Verón Bairros, ‘Danilinho’, mandó un fuerte mensaje contra Ricardo Ferretti y reveló que disputó un partido en estado de ebriedad.

"Yo soy chingón, como ustedes (mexicano) dicen, yo soy chingón, yo llegué pedo el viernes a las 11:30 de la noche para jugar el sábado y salimos campeones (en 2013) o no, quién corrió dentro de la cancha, pues yo. Que chingue a su madre, el Tuca, grábame, es bueno que lo sepan", dijo el futbolista de 32 años aparentemente ebrio.

El brasileño también mandó un mensaje contra el expresidente felino Miguel Ángel Garza.

"Yo me salí de Tigres por pendejadas, Miguel no era nada, ahora es presidente. Le pido una oportunidad para ir a Tigres y no me contesta, ¿por qué? Porque no es hombre", aseguró.

También alabó a André-Pierre Gignac y pidió dejar de compararlo con Humberto Suazo o actualmente con Rogelio Funes Mori.

"Ya paren de mamadas, Gignac es chingón, el mejor del futbol mexicano, un francés que tiene que ganar lo que tiene que ganar, como Messi. En México es el único jugador con el que me quitó el sombrero, 'Chupete' Suazo de Monterrey y Funes Mori también son buenos jugadores, gente", finalizó.

Danilinho jugó en Tigres en dos etapas. Además tuvo un paso por Gallos Blancos del Querétaro y Jaguares de Chiapas. En el Ascenso pasó por Correcaminos.

